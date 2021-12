Si accascia a terra durante il servizio allo stadio, muore commissario: aveva 34 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Era stato colto da un malore improvviso prima della gara di Serie C tra Catanzaro e Foggia, nella scorse ore è sopraggiunto il decesso. Il funzionario della polizia di Stato in servizio per le operazioni di ordine pubblico, Antonio Trotta di 34 anni, commissario capo all’Anticrimine della Questura di Catanzaro e originario della provincia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Era stato colto da un malore improvviso prima della gara di Serie C tra Catanzaro e Foggia, nella scorse ore è sopraggiunto il decesso. Il funzionario della polizia di Stato inper le operazioni di ordine pubblico, Antonio Trotta di 34capo all’Anticrimine della Questura di Catanzaro e originario della provincia di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Si accascia a terra durante il servizio allo stadio, muore commissario di polizia Antonio Trotta - peelliwasbanned : se l'obeso prova difendere quel pallone si accascia a terra e lo portano via in elisoccorso - vivere_sardegna : Tragedia a Monserrato, ha un malore e si accascia per terra: morto un 81enne - sl4unng : comunque..l’arte egizia… *si accascia a terra e si fa mille domande* - drsmoda : RT @JohnWic32359916: @drsmoda Ma voglio aggiungere un altra chicca sabato h19 (per la serie tutti a me..) donna anni 53 cammina per strada…… -