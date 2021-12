Sex and the City, torna la serie tv: colpo di scena nel primo episodio, fan in lacrime (Di venerdì 10 dicembre 2021) torna Sex and the City e subito un colpo di scena sconvolge i fan. Il primo episodio del reboot della serie tv cult mostra la vita a 50 anni di Carrie, Charlotte e Miranda. Assente Samantha , 'spedita'... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)Sex and thee subito undisconvolge i fan. Ildel reboot dellatv cult mostra la vita a 50 anni di Carrie, Charlotte e Miranda. Assente Samantha , 'spedita'...

Lollo13955572 : Senza ....non è sex and the city #JustLikeThat - AntonioMatto : RT @GretaSalve: Ecco con l'uscita del reboot di Sex and City è tornata prepotente in me la voglia di avere quelle Manolo ?? - GretaSalve : Cattivo Google, dopo aver visto Sex and City, ho cercato le Manolo di Carrie, giusto per dare uno sguardo, ora mi a… - potevidirmelo : Non ho mai visto 'sex and the city' e francamente non credo lo vedrò mai - chiarab70 : @visionaria_io @eflatmajor73 Il sequel dì Sex and the city -