Serie B | Lapadula bum bum | il Benevento vola e stende la Ternana

TUTTOB1 : Serie B, Ternana-Benevento 0-2: doppio Lapadula e Strega seconda - sportal_it : Serie B, doppio Lapadula trascina il Benevento: anche la Cremonese ok - tabellamercatob : 17^ giornata #SerieB Finale #TernanaBenevento 0-2 doppietta di Lapadula Tabellino e cronaca - cmdotcom : Serie B: tris #Cremonese al #Crotone, salta #Marino. Il #Benevento mette la quarta con #Lapadula, vetta a -1… - sportface2016 : #SerieB, #TernanaBenevento: i campani volano la doppietta di #Lapadula -

Serie Lapadula

TERNI - Il secondo anticipo di giornata del campionato cadetto va al Benevento , che espugna 2 - 0 il campo della Ternana con una doppietta di Gianluca. Con il successo, gli uomini di mister Caserta raggiungono momentaneamente al secondo posto il Lecce a 31 punti, in attesa ovviamente delle partite di domani. Si ferma invece la Ternana dopo ...Dalla Champions però arrivano diverse corazzate come non teste di. Spareggio pericoloso Senza ... Accostati per ora il giovane Botheim, l'espertoe la promessa Sesko. Il mercato aprirà a ...Il Benevento passa 2-0 al "Liberati" contro la Ternana nel secondo anticipo della 17esima giornata d'andata del campionato di Serie B. Al minuto 11 Elia mette in mezzo un pallone con il contagiri, ci ...Ternana- Benevento 0-2 (0-2) in un anticipo della 17/a giornata del campionato di Serie B, giocato allo stadio Libro Liberati di Terni. Entrambe le reti sono state realizzate da Lapadula.