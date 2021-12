Serie A probabili formazioni LIVE | quanti stop nel Napoli | Mou ritrova gli squalificati

(Di venerdì 10 dicembre 2021)A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati,Gli aggiornamenti dallaA ultime dai campi: notizie,, infortunati,in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: nuovoper Gosens, Gasperini non potrà contare sullo squalificato Malinovskyi.Probabile formazione(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata: MalinovskyiInfortunati: Gosens, Lovato BOLOGNA – La Giornata: Arnautovic non ci sarà, assente anche Dominguez per squalifica. Mihajlovic lancia Viola?Probabile formazione ...

A, calendario - Classificheformazioni e orari tv Genoa - Sampdoria,segui qui la diretta venerdì alle ore 20.45 GENOA : Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Ghiglione, Tourè, Behrami,...GENOVA - Nel Genoa Criscito e Destro dovrebbero recuperare almeno per la panchina, niente da fare per gli altri infortunati. Qui Sampdoria: fiducia a Caputo, con Quagliarella in panchina. In difesa ...Bologna, 10 dicembre 2021 – Il derby della Lanterna aprirà la 17° giornata di Serie A: Genoa e Sampdoria una di fronte all’altra, due squadre in grande difficoltà sia di classifica che societaria. Sar ...Cristiano Lucarelli sembra intenzionato a cambiare il meno possibile anche se non mancano i dubbi. Caserta invece va dritto per la sua strada ...