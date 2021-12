Serie A, dove vedere la diciassettesima giornata di campionato in tv? (Di venerdì 10 dicembre 2021) La diciassettesima giornata di Serie A al via stasera con il derby di Genova. La capolista Milan di scena a Udine. Tutto pronto per la diciassettesima giornata di Serie A. Si parte questa sera con il derby fra Genoa e Sampdoria previsto per le 20.45. Domani alle 15 la Fiorentina riceve al Franchi la Salernitana. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 10 dicembre 2021) LadiA al via stasera con il derby di Genova. La capolista Milan di scena a Udine. Tutto pronto per ladiA. Si parte questa sera con il derby fra Genoa e Sampdoria previsto per le 20.45. Domani alle 15 la Fiorentina riceve al Franchi la Salernitana. L'articolo NewNotizie.it.

