Serata nera per Muriel: va fuori dalla Champions League e i ladri gli svaligiano casa

Brutta serata quella del 9 dicembre per l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel. Al rientro a casa, dopo la sconfitta in casa contro il Villarreal che ha portato all'esclusione della squadra di Bergamo dalla Champions League, il calciatore ha fatto una scoperta non piacevole: durante la partita i ladri hanno svaligiato il suo appartamento. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra gli oggetti derubati ci sono orologi ed altre cose di valore, ma l'esatto ammontare della refurtiva è ancora da determinare. Muriel stesso ha dato l'allarme alle forze dell'ordine dopo le 23.

