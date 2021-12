Serafini Snals | “La Scuola è allo sbando sull’organico | sugli stipendi | sulle assunzioni | sulla mobilità | sulle circolari | su tutto”

Advertising

orizzontescuola : Serafini (Snals): “La Scuola è allo sbando sull’organico, sugli stipendi, sulle assunzioni, sulla mobilità, sulle c… - Snalsnet : #leggedibilancio di bilancio: secondo Serafini (Snals) per la #scuola si poteva fare molto di più - TecnicaScuola : Legge di bilancio: secondo Serafini (Snals) per la scuola si poteva fare molto di più -- - Snalsnet : #LeggediBilancio, Serafini (Snals): 12 euro di premio che dividono i docenti, ATA Covid dimenticati. Diciamo basta - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Legge di Bilancio, Serafini (Snals): 12 euro di premio che dividono i docenti, ATA Covid dimenticati. Diciamo basta [I… -

Ultime Notizie dalla rete : Serafini Snals

Orizzonte Scuola

Alle 14,30 si terrà un bilancio della giornata con Sinopoli (FLC Cgil), Turi (Uil Scuola),), Di Meglio (Gilda), Pacifico (Anief).Alla manifestazione sono attesi i segretari generali di Flc Cgil, Sinopoli, Uil Scuola Rua, Turi,Confsal,e Gilda Unams, Di Meglio. Tra le motivazioni della protesta il rinnovo del ...Sciopero nazionale della scuola e sindacati in piazza, oggi, per protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. A Roma il corteo partirà alle 10:30 da Porta San Paolo per dirigersi v ...ROMA - Abolizione del vincolo, riduzione classi pollaio, fondi per organico Covid, aumento a tre cifre per gli stipendi, ecco i motivi principali che oggi 10 dicembre hanno portato in piazza i sindaca ...