“Sei volata in cielo…”. Grave lutto per Claudia Gerini, il cuore dell’attrice spezzato dal dolore (Di venerdì 10 dicembre 2021) lutto per Claudia Gerini, l’annuncio sulla pagina Instagram dell’attrice. “Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi ?fa’ buon viaggio ?sei e sarai sempre con me – scrive l’attrice-. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”. Tanti i messaggi arrivati sotto al post. “Lei ti scorre nelle vene..sara’ un valore aggiunto…ti dara’forza e sollievo nei giornk grigi…e ridera’con te nei giorni di festa!Un abbraccione forte Claudia…a te?…e alla tua cara nonna …riposi in pace….??”. E ancora: “Quando le nonne se ne vanno se ne va un pezzo anche di noi. Niente sarà più lo stesso. Bisogna dirle quanto le vogliamo bene ogni giorno perché potrebbe essere l’ultimo??. La mia se ne è andata alla giovane età di 102 anni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)per, l’annuncio sulla pagina Instagram. “Seiin cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi ?fa’ buon viaggio ?sei e sarai sempre con me – scrive l’attrice-. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”. Tanti i messaggi arrivati sotto al post. “Lei ti scorre nelle vene..sara’ un valore aggiunto…ti dara’forza e sollievo nei giornk grigi…e ridera’con te nei giorni di festa!Un abbraccione forte…a te?…e alla tua cara nonna …riposi in pace….??”. E ancora: “Quando le nonne se ne vanno se ne va un pezzo anche di noi. Niente sarà più lo stesso. Bisogna dirle quanto le vogliamo bene ogni giorno perché potrebbe essere l’ultimo??. La mia se ne è andata alla giovane età di 102 anni e ...

