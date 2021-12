Segregata in casa e violentata per tre giorni da compagno: l’uomo è stato arrestato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ha provato anche a crearsi un alibi, inviandosi dal telefono della donna alcuni messaggi Whatsapp. Peccato per lui, però, che negli orari di invio la sua compagna fosse già arrivata in ospedale (senza smartphone) per ricevere le cure del personale medico dopo le violenze e i soprusi subiti nel corso dei tre giorni precedenti. E così è finito in manette un uomo di 39 anni di Civitavecchia – già noto alle forze dell’ordine – per aver maltrattato, colpito, picchiato, stuprato e ferito con un coltello quella donna che, solo qualche giorno prima, aveva iniziato la sua convivenza con lui. Civitavecchia, donna sequestrata e violentata dal compagno per 3 giorni La coppia aveva iniziato la propria convivenza solo qualche giorno fa. E immediatamente sono iniziati i problemi per la donna. Fino alla metà della scorsa settimana, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ha provato anche a crearsi un alibi, inviandosi dal telefono della donna alcuni messaggi Whatsapp. Peccato per lui, però, che negli orari di invio la sua compagna fosse già arrivata in ospedale (senza smartphone) per ricevere le cure del personale medico dopo le violenze e i soprusi subiti nel corso dei treprecedenti. E così è finito in manette un uomo di 39 anni di Civitavecchia – già noto alle forze dell’ordine – per aver maltrattato, colpito, picchiato, stuprato e ferito con un coltello quella donna che, solo qualche giorno prima, aveva iniziato la sua convivenza con lui. Civitavecchia, donna sequestrata edalper 3La coppia aveva iniziato la propria convivenza solo qualche giorno fa. E immediatamente sono iniziati i problemi per la donna. Fino alla metà della scorsa settimana, ...

