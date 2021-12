Scuola, sciopero nazionale dei professori: corteo a Roma (Di venerdì 10 dicembre 2021) sciopero nazionale della Scuola e sindacati in piazza, oggi, per protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. A Roma il corteo è partito alle 10.30 da Porta San Paolo per dirigersi verso il ministero dell'Istruzione a viale Trastevere. Tra le motivazioni della protesta ci sono il rinnovo del contratto, "l'impoverimento costante" di cui è "vittima" la categoria. Di qui, la richiesta di un "giusto" riconoscimento economico. "Se è vero, come sostiene la politica, che la Scuola è il motore del Paese, lo si dimostri quando arriva il momento di investire risorse", ha spiegato nei giorni scorsi il segretario di Gilda Unams, Rino Di Meglio. Anche Cobas e Cub protestano con uno "sciopero nazionale" rivendicando: "Dopo decenni di tagli alla ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021)dellae sindacati in piazza, oggi, per protestare sui temi economici e contrattuali legati al comparto. Ailè partito alle 10.30 da Porta San Paolo per dirigersi verso il ministero dell'Istruzione a viale Trastevere. Tra le motivazioni della protesta ci sono il rinnovo del contratto, "l'impoverimento costante" di cui è "vittima" la categoria. Di qui, la richiesta di un "giusto" riconoscimento economico. "Se è vero, come sostiene la politica, che laè il motore del Paese, lo si dimostri quando arriva il momento di investire risorse", ha spiegato nei giorni scorsi il segretario di Gilda Unams, Rino Di Meglio. Anche Cobas e Cub protestano con uno "" rivendicando: "Dopo decenni di tagli alla ...

