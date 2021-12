Scuola, Pacifico (Anief): “In piazza per dire no a manovra che non mette soldi per istruzione” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Siamo qui in migliaia a Roma e in tutta Italia, oggi le scuole sono chiuse perché la Scuola merita di essere ricordata dalle famiglie e dagli studenti italiani, ma soprattutto merita di essere ricordata dal governo perché in questo momento la legge di Bilancio non mette i soldi per la Scuola”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marcello Pacifico, presidente Anief, a margine del sit-in davanti al ministero dell’istruzione organizzato insieme alle altre sigle sindacali. “Facciamo fronte comune – rimarca – contro le politiche del governo che hanno prodotto una Legge di Bilancio che per l’istruzione non prevede alcun investimento”. “‘La Scuola merita rispetto’ – ricorda – è il motto scelto da Anief, anche nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Siamo qui in migliaia a Roma e in tutta Italia, oggi le scuole sono chiuse perché lamerita di essere ricordata dalle famiglie e dagli studenti italiani, ma soprattutto merita di essere ricordata dal governo perché in questo momento la legge di Bilancio nonper la”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Marcello, presidente, a margine del sit-in davanti al ministero dell’organizzato insieme alle altre sigle sindacali. “Facciamo fronte comune – rimarca – contro le politiche del governo che hanno prodotto una Legge di Bilancio che per l’non prevede alcun investimento”. “‘Lamerita rispetto’ – ricorda – è il motto scelto da, anche nella ...

