Scuola, i presidi chiedono il booster anche per la fascia 12-18 anni: «Prevenire la minaccia Omicron» (Di venerdì 10 dicembre 2021) I presidi tornano a lanciare un appello per le vaccinazioni anti Covid ai più giovani. Mario Rusconi, membro del consiglio nazionale dell’Associazione presidi italiani, ha chiesto di aprire le terze dosi anche alla fascia di età tra i 12 e i 18 anni per proteggere al meglio la popolazione scolastica. «Il booster è necessario, lo dicono tutti gli scienziati, e dovrebbe essere aperta anche alla fascia 12-18», ha detto all’Ansa. «Per quello che sappiamo, sarebbero pronti alla terza dose: con la minaccia Omicron bisogna Prevenire». «Non a caso», ha sottolineato Rusconi, registriamo una diffusione del virus maggiore alle elementari e nei primi due anni delle medie. La situazione è ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Itornano a lanciare un appello per le vaccinazioni anti Covid ai più giovani. Mario Rusconi, membro del consiglio nazionale dell’Associazioneitaliani, ha chiesto di aprire le terze dosialladi età tra i 12 e i 18per proteggere al meglio la popolazione scolastica. «Ilè necessario, lo dicono tutti gli scienziati, e dovrebbe essere apertaalla12-18», ha detto all’Ansa. «Per quello che sappiamo, sarebbero pronti alla terza dose: con labisogna». «Non a caso», ha sottolineato Rusconi, registriamo una diffusione del virus maggiore alle elementari e nei primi duedelle medie. La situazione è ...

