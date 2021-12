Scuola, dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per il personale Ata: cosa cambia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentre oggi il mondo della Scuola scende in piazza per uno sciopero generale che vede coinvolte la quasi totalità delle sigle sindacali del settore, il mondo dell’istruzione è pronto ad affrontare un drastico cambiamento: dal 15 dicembre, infatti, il personale scolastico dovrà dotarsi di Super green pass per svolgere l’attività lavorativa. Tradotto: tutti i dipendenti Ata dovranno essere vaccinati, almeno con il primo ciclo, quindi prima e seconda dose. E’ quanto deciso dal governo e puntualizzato da una circolare del ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di chiarire alcuni punti. La circolare in questione precisa che, come già risaputo, “requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mentre oggi il mondo dellascende in piazza per uno sciopero generale che vede coinvolte la quasi totalità delle sigle sindacali del settore, il mondo dell’istruzione è pronto ad affrontare un drasticomento: dal 15, infatti, ilscolastico dovrà dotarsi di Super green pass per svolgere l’attività lavorativa. Tradotto: tutti i dipendenti Ata dovranno essere vaccinati, almeno con il primo ciclo, quindi prima e seconda dose. E’ quanto deciso dal governo e puntualizzato da una circolare del ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di chiarire alcuni punti. La circolare in questione precisa che, come già risaputo, “requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti eAta delle istituzioni scolastiche ...

