Sciopero scuola 10 dicembre, elenco delle manifestazioni città per città (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sciopero della scuola oggi 10 dicembre promosso da Flc Cgil, Uil scuola, insieme a Snals e Gilda. Anief partecipa in forma separata così come Cub e Cobas. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 dicembre 2021)dellaoggi 10promosso da Flc Cgil, Uil, insieme a Snals e Gilda. Anief partecipa in forma separata così come Cub e Cobas. L'articolo .

Advertising

AniefTorino : Sciopero scuola 10 dicembre, elenco delle manifestazioni città per città - loret183 : RT @sasa1954123: @claudiocerasa Se i nostri giovani hanno perso tanti giorni di scuola non è per colpa di coloro che domani scioperano, ma… - osnapitzari__ : USATE L’AUDIO DI TIK TOK IM SO LUCKY FUNZIONA LA SCUOLA È CHIUSA PWR SCIOPERO AVEVO UNA VERIFICA UN INTERROGAZIONE… - orizzontescuola : Sciopero scuola 10 dicembre, elenco delle manifestazioni città per città - moonchildsbaby : sono arrivata a scuola E L'HANNO CHIUSA PER SCIOPERO, DITELO PRIMA, NO? -