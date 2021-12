Sciopero generale | meno 6 Cgil e Uil dritte Oggi scuola ferma Botta e risposta Bonomi - Landini

Advertising

Linkiesta : Bentivogli spiega perché lo sciopero generale di Cgil e Uil mira a logorare Draghi - elio_vito : La nostra è una società politica e giornalistica assai volubile, si è passati in un attimo dalla solidarietà alla… - NicolaPorro : Con lo #scioperogenerale proclamato da Cgil e Cisl, cade l’ultima foglia di fico… Una mobilitazione senza un vero p… - MariaCostaBonec : RT @AntonioMarconi4: Sciopero generale 'Un sindacato che scambia i poveri, mortificando i poveri veri, con gli evasori e i ricchi con i poc… - ALan__61 : Ormai i paralleli si sprecano, per uno sciopero generale. Fra poco magari i sindacati si sarebbero dovuti opporre a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Sarà il 16 dicembre. Non accolti i rilievi dell'Autority per riprogrammarlo. Il presidente di Confindustria: 'si penalizzano imprese e lavoro'. Il segretario Cgil: 'Bonomi mai scioperato in vita sua, ...La Cgil sfida le istituzioni, per il Garante, lodel 16 dicembre "viola le norme, va riprogrammato", ma Cgil e Uil lo confermano. Non chiedetevi perché sempre meno gente va in ...1' di lettura 10/12/2021 - A pochi giorni dallo sciopero generale indetto da CGIL e UIL, apprendiamo la drammatica notizia della chiusura dello stabilimento della Caterpillar di Jesiche impiega circa ...Insegnanti e studenti in piazza oggi in diverse città italiane per dire con forza: "adesso basta"! Da Roma a Cagliari, passando per Torino, si sono svolte manifestazioni nel giorno dello sciopero gene ...