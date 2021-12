Sciopero generale 16 dicembre | si farà nonostante lo stop della Commissione | parlano i segretari di Cgil e Uil

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sembra essere giunta a una soluzione conclusiva la questione relativa allodel 16contro la Manovra. In questi giorni si è molto discusso sulla possibilità di organizzarlo o di scegliere invece di rimandarlo. Ladi Garanzia aveva richiesto di individuare una data differente da quella proposta, mae Uil hanno dato conferma per la giornata scelta.del 16: la richiesta di riprogrammazione Pochi giorni fa,e Uil hanno proclamato unodi 8 ore con manifestazione nazionale a Roma per protesta contro la Manovra 2022. I temi al centrodiscussione sono il taglio dell’Irpef, le pensioni, il ...

Advertising

marattin : 14 domande e 14 risposte per capire un po’ meglio - dati alla mano - il primo modulo della riforma Irpef, contro cu… - Linkiesta : Bentivogli spiega perché lo sciopero generale di Cgil e Uil mira a logorare Draghi - elio_vito : La nostra è una società politica e giornalistica assai volubile, si è passati in un attimo dalla solidarietà alla… - Assunta05476194 : @stanzaselvaggia Oggi è stato proclamato lo sciopero generale dei docenti. Nessuno ne parla. - Baldor28714391 : @NatMarmo @mario0549 Poiché dichiarano che rappresentano la gente che sta male Più la gente sta male più loro dicon… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Ma sulloproclamato per il 16 dicembre da Cgil e Uil interviene l'Authorithy: va riprogrammato perché non rispetta il 'periodo di franchigia' previsto per i servizi postali, per ...Loproclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre va riprogrammato, perchè non rispetta il "periodo di franchigia" previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale ...“Confermiamo la data: il 16 si sciopera”. Pierpaolo Bombardieri guida la Uil allo sciopero generale, sorpreso della “reazione impressionante” contro la protesta dei lavoratori. “Noi esercitiamo un ...In conseguenza dell’accordo nazionale raggiunto ieri, 09 dicembre 2021, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno revocato lo sciopero generale nazionale degli addetti ...