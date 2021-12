Sci alpino, tornano le discipline tecniche a Val d’Isere: Pinturault cerca la quinta sinfonia sulle nevi di casa (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino saluta il Nord America e fa ritorno in Europa, precisamente nella località francese di Val d’Isere. Sul pendio della Face De Bellevarde sono in programma un gigante ed uno slalom nelle giornate di sabato e domenica che vanno in scena quasi due anni dopo l’ultima gara disputata su queste nevi. A fare gli onori di casa Alexis Pinturault, nato e cresciuto in un piccolo comune (Moûtiers) poco distante dal comprensorio sciistico. Il detentore del globo di cristallo ha trionfato qui in quattro occasioni, due volte tra le porte strette e altrettante in slalom: solo il fenomeno Marcel Hirscher è riuscito a fare di meglio archiviando ben sette successi sulla pista transalpina. Pinturault tenterà di ricucire il margine in classifica da Marco Odermatt, lontano al ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scisaluta il Nord America e fa ritorno in Europa, precisamente nella località francese di Val. Sul pendio della Face De Bellevarde sono in programma un gigante ed uno slalom nelle giornate di sabato e domenica che vanno in scena quasi due anni dopo l’ultima gara disputata su queste. A fare gli onori diAlexis, nato e cresciuto in un piccolo comune (Moûtiers) poco distante dal comprensorio sciistico. Il detentore del globo di cristallo ha trionfato qui in quattro occasioni, due volte tra le porte strette e altrettante in slalom: solo il fenomeno Marcel Hirscher è riuscito a fare di meglio archiviando ben sette successi sulla pista transalpina.tenterà di ricucire il margine in classifica da Marco Odermatt, lontano al ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - RaiSport : ? #SofiaGoggia: 'Concentrata su #Coppadelmondo e #Pechino' Guarda il video ?? - superabileinail : #SciAlpinoParalimpico: ottima partenza degli azzurri in Coppa del Mondo. Due podi a testa per #Bertagnolli e #Vozza… - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Elisabeth #Reisinger regala all’Austria anche il secondo superG di Zinal, 12a… -