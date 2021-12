Sci alpino, orari gare fine settimana a St. Moritz e Val d’Isere: programma, canali tv, streaming (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino 2021 torna questo fine settimana e lo fa con ben quattro gare in due giorni, equamente divise tra il circuito maschile e quello femminile, per un programma che sarà aperto dagli uomini nella mattinata di domani, sabato 11 dicembre. A partire dalle ore 9.30, infatti, si aprirà il collegamento con Eurosport 1 per seguire la prima manche di slalom gigante a Val d’Isere, trasmessa anche da Rai Sport, mentre alle ore 10.30 toccherà al Super G femminile di St. Moritz, in cui Sofia Goggia cercherà di proseguire il suo magic moment. Alle 13 eccoci di nuovo in Francia, per la seconda manche del gigante maschile. Fitto anche il programma della domenica, che inizierà ancora una volta alle 9.30 con la prima manche dello slalom ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci2021 torna questoe lo fa con ben quattroin due giorni, equamente divise tra il circuito maschile e quello femminile, per unche sarà aperto dagli uomini nella mattinata di domani, sabato 11 dicembre. A partire dalle ore 9.30, infatti, si aprirà il collegamento con Eurosport 1 per seguire la prima manche di slalom gigante a Val, trasmessa anche da Rai Sport, mentre alle ore 10.30 toccherà al Super G femminile di St., in cui Sofia Goggia cercherà di proseguire il suo magic moment. Alle 13 eccoci di nuovo in Francia, per la seconda manche del gigante maschile. Fitto anche ildella domenica, che inizierà ancora una volta alle 9.30 con la prima manche dello slalom ...

