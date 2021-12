Sci alpino, la start list dello slalom gigante maschile di Val d’Isère 2021: orari, pettorali e italiani in gara (Di venerdì 10 dicembre 2021) La start list dello slalom gigante maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022 in Val d’Isère, in Francia. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 09:30 di sabato 11 dicembre. L’Italia si presenterà al via con 8 atleti, di cui i 2 più giovani della gara: Giovanni Franzoni e Filippo Della Vita, entrambi classe 2001. I pettorali degli italiani: 1 Luca De Aliprandini, 21 Giovanni Borsotti, 22 Riccardo Tonetti, 37 Simon Maurberger, 41 Alex Hofer, 43 Hannes Zingerle, 45 Giovanni Franzoni, 51 Filippo Della Vite. DI SEGUITO LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladella tappa di Coppa del Mondo di sci/2022 in Val, in Francia. Idi partenza, gli azzurri ine glidi riferimento. Appuntamento alle ore 09:30 di sabato 11 dicembre. L’Italia si presenterà al via con 8 atleti, di cui i 2 più giovani della: Giovanni Franzoni e Filippo Della Vita, entrambi classe 2001. Idegli: 1 Luca De Aliprandini, 21 Giovanni Borsotti, 22 Riccardo Tonetti, 37 Simon Maurberger, 41 Alex Hofer, 43 Hannes Zingerle, 45 Giovanni Franzoni, 51 Filippo Della Vite. DI SEGUITO LA ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - MaxArena2 : RT @RSIsport: ?????? Lara Gut-Behrami ha recuperato dall'influenza che l'ha ostacolata durante le gare in America del Nord - FisiTrentino : Sono 16 gli sciatori che rappresenteranno il Comitato Trentino all'Arge Alp di sci alpino, in programma sabato 11 e… - sportface2016 : #fisalpine | La startlist del gigante maschile in #valdisere. 8 italiani al via tra cui i due più giovani di tutta… -