(Di venerdì 10 dicembre 2021) Inizia mercoledì 15 dicembre a Roma la IV Conferenza plenaria Stato - regioni - provincie autonome -, una tre giorni che servirà a definire le linee programmatiche delle future politiche per gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Schiavone Cgie

askanews

...mercoledì 15 dicembre a Roma la IV Conferenza plenaria Stato - regioni - provincie autonome -, ... Michelecui spetterà il compito di chiudere i lavori e che ha illustrato temi e ...Un risultato che rappresenta una delusione per il Comitato generale degli Italiani all'estero (), come spiega ad Askanews il segretario generale Micheleintervistato a pochi giorni dall'...Venerdì, 10 dicembre 2021 Home > aiTv > Schiavone (Cgie): dopo 12 anni si parla di italiani all'estero Roma, 10 dic. (askanews) - Inizia mercoledì 15 dicembre a Roma la IV Conferenza plenaria Stato-re ...Venerdì, 10 dicembre 2021 Home > aiTv > Schiavone (Cgie): elezioni Comites un flop umiliante e immeritato Roma, 10 dic. (askanews) - Le elezioni per il rinnovo dei Comites si sono chiuse con una bassi ...