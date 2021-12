Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: undici fiorettiste azzurre nel tabellone principale di Saint Maur (Di venerdì 10 dicembre 2021) La stagione 2021-2022 del fioretto femminile è iniziata a Saint Maur. La prima tappa di Coppa del Mondo, che segna anche il ritorno ufficiale di Stefano Cerioni come CT dell’Italia, vedrà undici azzurre presenti nel tabellone principale. Cinque di queste erano già qualificate per il main draw (Alice Volpi, Martina Batini, Francesca Palumbo, Camilla Mancini ed Erica Cipressa) e a loro si sono aggiunte altre sei fiorettiste italiane. Elisabetta Bianchin ha staccato il pass per la gara di domani già dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie in sei assalti. Lo stesso score anche per Anna Cristino, ma la neo campionessa italiana Under 23 ha dovuto affrontare due assalti preliminari, dove ha superato ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) La stagionedel fioretto femminile è iniziata a. La prima tappa didel, che segna anche il ritorno ufficiale di Stefano Cerioni come CT dell’Italia, vedràpresenti nel. Cinque di queste erano già qualificate per il main draw (Alice Volpi, Martina Batini, Francesca Palumbo, Camilla Mancini ed Erica Cipressa) e a loro si sono aggiunte altre seiitaliane. Elisabetta Bianchin ha staccato il pass per la gara di domani già dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie in sei assalti. Lo stesso score anche per Anna Cristino, ma la neo campionessa italiana Under 23 ha dovuto affrontare due assalti preliminari, dove ha superato ...

