Scandalo Antimafia Le Iene, chi è il giornalista Pino Maniaci (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo speciale Scandalo Antimafia della trasmissione televisiva Le Iene, chi è il giornalista Pino Maniaci, da sempre in prima linea. Da sempre in prima linea nella lotta alla mafia, Pino Maniaci è uno dei protagonisti dello speciale Scandalo Antimafia della trasmissione televisiva Le Iene, in onda questa sera, 10 dicembre, su Italia 1. Da circa 20 anni è il volto di Telejato, rilevata nel 1999 quando stava per fallire. Pino Maniaci non solo salda i debiti della vecchia gestione, ma rende Telejato una sorta di fiore all'occhiello nel panorama dell'informazione locale, non solo in Sicilia. Il suo modello vIene riconosciuto in tutta Italia ...

