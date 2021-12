“Sarai sempre con me”, lutto per Claudia Gerini: il commovente addio dell’attrice all’amata nonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Doloroso lutto per Claudia Gerini: le parole di addio alla nonna scomparsa in queste ore hanno commosso tutto il popolo del web. Sono ore tristi queste per l’amatissima attrice Claudia Gerini, volto di tanti film di successo tra i più memorabili del cinema italiano. Sua nonna Emilia si è spenta lasciando un vuoto nel cuore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dolorosoper: le parole diallascomparsa in queste ore hanno commosso tutto il popolo del web. Sono ore tristi queste per l’amatissima attrice, volto di tanti film di successo tra i più memorabili del cinema italiano. SuaEmilia si è spenta lasciando un vuoto nel cuore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sarai sempre L'ultima intervista esclusiva a Lina Wertmuller morta a 93 anni Mi diceva sempre: 'Sarai celebrata solo quando non ci sarai piu '. Mi spiace che non ci sia lui. L'avessi vinto 42 anni fa, la tua carriera sarebbe stata diversa? Non cambierei niente della mia vita. ...

Claudia Gerini dice addio all'amata nonna Emilia: il dolce ricordo Fa' buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri '. Nelle stesse ore Claudia, uno dei volti più amati ...

