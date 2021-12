Sarai: esce il singolo “T’ho sognato” (Di venerdì 10 dicembre 2021) T’ho sognato è il nuovo singolo di Sarai: una dedica che attinge alla dimensione onirica per esprimere sentimenti e desideri. Chi è Sarai? Sarai, pseudonimo di Sara Bassotti, è una cantautrice romana classe 2001. Inizia a scrivere i primi testi all’età di 14 anni, mossa dall’urgenza di raccontare e raccontarsi. Con il tempo la Musica diviene un angelo custode a cui affidare pensieri, sogni e incertezze. Al liceo ricopre il ruolo di frontwoman e seconda chitarra del gruppo punk-rock Four Vibes, con cui pubblica l’EP di debutto Such a Good Lover. Nello stesso anno intraprende un’esperienza all’estero, che si rivela decisiva per il suo percorso artistico. Al suo ritorno in Italia si avvicina al panorama discografico nazionale, cimentandosi nella composizione di brani che fondono le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021)è il nuovodi: una dedica che attinge alla dimensione onirica per esprimere sentimenti e desideri. Chi è, pseudonimo di Sara Bassotti, è una cantautrice romana classe 2001. Inizia a scrivere i primi testi all’età di 14 anni, mossa dall’urgenza di raccontare e raccontarsi. Con il tempo la Musica diviene un angelo custode a cui affidare pensieri, sogni e incertezze. Al liceo ricopre il ruolo di frontwoman e seconda chitarra del gruppo punk-rock Four Vibes, con cui pubblica l’EP di debutto Such a Good Lover. Nello stesso anno intraprende un’esperienza all’estero, che si rivela decisiva per il suo percorso artistico. Al suo ritorno in Italia si avvicina al panorama discografico nazionale, cimentandosi nella composizione di brani che fondono le ...

'T'ho sognato', video del nuovo singolo di Sarai