“Sapevo tutto da tempo”. GF Vip, bomba su Alex Belli e Soleil Sorge: spuntano particolari inquietanti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Guerra aperta al Grande Fratello Vip, protagoniste ancora una volta Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Una faccia a faccia severo chiuso con la prima che è crollata in lacrime davanti a Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié. “Basta voglio andare via, non ce la faccio più, voglio andare a casa. Essere umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare di comodini e robe del genere. Ma guarda lei cosa sta facendo”, ha affermato l’ex tronista riferendosi alla situazione amorosa con Alex Belli. Alex Belli che è finito, come Soleil Sorge, sotto la lente di ingrandimento. Sul loro rapporto Sophie ha sparato a zero. “Io non sono come lei, non infango le persone anche se potrei farlo. Si permette ancora di parlare. Io perché sono buona e cara, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Guerra aperta al Grande Fratello Vip, protagoniste ancora una volta Sophie Codegoni e. Una faccia a faccia severo chiuso con la prima che è crollata in lacrime davanti a Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié. “Basta voglio andare via, non ce la faccio più, voglio andare a casa. Essere umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare di comodini e robe del genere. Ma guarda lei cosa sta facendo”, ha affermato l’ex tronista riferendosi alla situazione amorosa conche è finito, come, sotto la lente di ingrandimento. Sul loro rapporto Sophie ha sparato a zero. “Io non sono come lei, non infango le persone anche se potrei farlo. Si permette ancora di parlare. Io perché sono buona e cara, ma ...

Advertising

SilviaSiza56 : RT @Anna110980: Ehi Aldo tu sei l’unico vero li dentro, io questo già lo sapevo e ne ho avuto ancora di più la conferma, te che non ti i ce… - TeamElia3 : RT @faby6728: Sophie: eh ma io lo sapevo che fuori lei aveva già tutto stabilito con Alex Sophie prima di entrare in casa #gfvip https://t… - RossaGiada : RT @sisalvichipuoo_: “NON MI FACESSE PARLARE CHE SAPEVO GIÀ TUTTO DI QUELLO CHE STA FACENDO CON ALEX” SOPHIE??#gfvip - dorianoforesto : @ehblablabla Davvero?? Non lo sapevo…ritiro tutto allora - AntoNio89992988 : @FmMosca Ciao Francesco. Non sapevo alla fine lo avessi preso. Spero tutto vada per il meglio. Se preso entro le pr… -