Santa Marinella, proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Santa Marinella – Tante ruspe e macchine asfaltatrici nella città per proseguire gli interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria delle strade cittadine. A fare il punto sui lavori è il sindaco di Santa Marinella PietroTidei, che prosegue: " Tutti i progetti volti a migliorare la viabilità di molte zone di Santa Marinella e Santa Severa stanno proseguendo a pieno ritmo ed è stato approvato in giunta un ulteriore intervento che interessa le strade particolarmente ammalorate e con problemi riconducibili all'usura e con la presenza di numerose buche e lesioni del manto d'asfalto. Tra le arterie e traverse riconosciute tra le più bisognose di ...

