San Siro, anche la musica si schiera contro l’abbattimento (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mondo della musica si mobilita per difendere San Siro. L’iconico impianto, infatti, deve la sua fama anche al fatto di aver ospitato alcuni dei più grandi concerti della storia sul territorio italiano, diventando un punto di riferimento per molti artisti e appassionati. Come riporta il Giorno, la schiera di cantanti e di personalità della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mondo dellasi mobilita per difendere San. L’iconico impianto, infatti, deve la sua famaal fatto di aver ospitato alcuni dei più grandi concerti della storia sul territorio italiano, diventando un punto di riferimento per molti artisti e appassionati. Come riporta il Giorno, ladi cantanti e di personalità della L'articolo

Advertising

Inter : ?? | #UCL Lunedì 13 dicembre il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro. Scopri di piu?? - AntoVitiello : #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo… - Inter : Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro pe… - Sicilia_Notizie : RT @TradizioniBarce: Il Santo del Giorno - 9 Dicembre 2021 ?? San Siro di Pavia ?? Link ? - ohmyramsey : il gol scudetto a san siro l’esultanza in ginocchio a wembley il primo contro la fiorentina l’1-0 al san paolo con… -