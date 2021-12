Sampdoria | Gabbiadini diventa il miglior marcatore del derby della Lanterna

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021)si conferma uomo: quinto gol in carriera al Genoa per l’attaccante. La statistica Manolosi conferma uomo. L’attaccante, in occasione deldi questa sera, ha messo a segno il quinto gol in carriera contro il Genoa. Dopo essere rimasto a secco nella scorsa stagione,ha aggiornato la statistica che lo ha visto andare in rete nel campionato 2014/15 (punizione a beffare Mattia Perin) e 2019/20 (gol all’andata e al ritorno). Una doppietta da sogno che gli permette di superare Milito, Mancini e Baldini, agganciando Bassetto in questa speciale classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.