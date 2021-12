Salvini: “Diventare premier? Se lo sogni, puoi farlo…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Se ho mai sognato di Diventare premier? Certo, Walt Disney diceva: ‘se puoi sognarlo, puoi farlo…”. Ospite di Atreju questa sera, Matteo Salvini cita Walt Disney quando gli chiedono se abbia mai sognato di fare di andare a palazzo Chigi. “E’ lecito sognare, ma a me interessa che il centrodestra torni a essere maggioranza in Parlamento e torni al governo”. “Io entrerei in un governo Meloni e lei farebbe la stessa cosa… così come entrerei in un governo Forza Italia…”. ”Quando si vota, noi della Lega siamo pronti…” dice Salvini. ”C’è un tentativo dei giornalisti di allontanarci e dividerci, ma io e Giorgia siamo uniti. Più i giornalisti ci vogliono, far litigare, più ci vogliamo bene…”. ”Certamente firmerò la petizione” di Fdi sul presidenzialismo” aggiunge. Quanto a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Se ho mai sognato di? Certo, Walt Disney diceva: ‘sesognarlo,”. Ospite di Atreju questa sera, Matteocita Walt Disney quando gli chiedono se abbia mai sognato di fare di andare a palazzo Chigi. “E’ lecito sognare, ma a me interessa che il centrodestra torni a essere maggioranza in Parlamento e torni al governo”. “Io entrerei in un governo Meloni e lei farebbe la stessa cosa… così come entrerei in un governo Forza Italia…”. ”Quando si vota, noi della Lega siamo pronti…” dice. ”C’è un tentativo dei giornalisti di allontanarci e dividerci, ma io e Giorgia siamo uniti. Più i giornalisti ci vogliono, far litigare, più ci vogliamo bene…”. ”Certamente firmerò la petizione” di Fdi sul presidenzialismo” aggiunge. Quanto a ...

