Salvini attacca Lamorgese sul caso del prefetto Di Bari | nominato da lui

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Disastro Viminale, il ministro riferisca immediatamente in Parlamento”. Coglie la palla al balzo la Lega che chiede a Lucianadi presentarsi alle Camere dopo le dimissioni del capo dipartimento dell’Immigrazione del Ministero dell’Interno, Michele Di. Confermato nel suo ruolo dall’attuale titolare del Viminale, ma voluto lì - il suo incarico inizia a maggio 2019 - da Matteo. Che oggi, avendo cura di non citare Di, torna adre la ministra sugli sbarchi dei migranti. Le dimissioni di Disono arrivata sulla scia di un’inchiesta sul caporalato in Puglia. Dinon è coinvolto a nessun titolo. Sua moglie, però, è tra i 16 indagati è in fascicolo della Procura di Foggia che ha portato all’arresto di cinque persone, due delle quali ...

Matteo, dopo le prime voci anonime del Carroccio, interviene in prima persona: 'Chiediamo che il ministro dell'Interno riferisca immediatamente in Parlamento - dice a LaPresse - sul tema ...Così Matteoarrivando all'assemblea Cna a Roma. ' Landini si è montato la testa e sicuramente non vuole bene all'Italia, spero ci ripensi', aggiunge. TAJANI: CGIL - UIL REVOCHINO SCIOPERO, ...Il capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale lascia dopo l'indagine per caporalato a carico della moglie. Fdi chiede le dimissioni della ministra, il Pd la difende ...Ancora una volta è Il Giornale a scagliarsi contro l'Europa, sostenendo che ci sia il rischio che i crimini d'odio possano essere puniti al posto di essere applauditi come ha fatto Pillon in Senato.