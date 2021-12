Salto con gli sci, Klingenthal 2021: Kobayashi in testa nelle qualificazioni, passa Bresadola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ryoyu Kobayashi comanda le qualificazioni di Klingenthal, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022. Sul trampolino tedesco, il giapponese è il migliore con 133 metri e 131.4 punti. Seconda posizione per il padrone di casa Karl Geiger, 131 metri e 130.9 punti, davanti al polacco Kamil Stoch, a quota 129.6 punti con una misura di 130 metri. Si ferma al quarto posto lo svizzero Killian Peier (129.5 metri e 127.5 punti), precedendo il tedesco Andreas Wellinger (129 e 124.2) e il connazionale veterano Simon Ammann ai piani alti (131 metri e 124.1 punti). Settima posizione di un altro tedesco, Pius Paschke (127.5 metri, 123.1 punti), seguito dalla coppia Stefan Kraft (127 e 121.4) e Stephan Leyhe (128 metri e 121.4). Chiude la top 10 Daniel Huber (126.5 e 119.3). Per quanto riguarda l’Italia, buona conferma ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ryoyucomanda ledi, tappa valevole per la Coppa del Mondo/2022. Sul trampolino tedesco, il giapponese è il migliore con 133 metri e 131.4 punti. Seconda posizione per il padrone di casa Karl Geiger, 131 metri e 130.9 punti, davanti al polacco Kamil Stoch, a quota 129.6 punti con una misura di 130 metri. Si ferma al quarto posto lo svizzero Killian Peier (129.5 metri e 127.5 punti), precedendo il tedesco Andreas Wellinger (129 e 124.2) e il connazionale veterano Simon Ammann ai piani alti (131 metri e 124.1 punti). Settima posizione di un altro tedesco, Pius Paschke (127.5 metri, 123.1 punti), seguito dalla coppia Stefan Kraft (127 e 121.4) e Stephan Leyhe (128 metri e 121.4). Chiude la top 10 Daniel Huber (126.5 e 119.3). Per quanto riguarda l’Italia, buona conferma ...

