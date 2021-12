Salernitana sempre in emergenza: domani a Firenze mancherà anche Djuric (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Salernitana si appresta ad affrontare la trasferta di domani a Firenze con i soliti problemi di organico: ben sette giocatori fuori e Stefano Colantuono in piena emergenza. anche Milan Djuric purtroppo salterà la partita perché in quarantena fiduciaria preventiva, in quanto è entrato in contatto diretto con un positivo al Covid, non facente tuttavia parte del gruppo squadra: l’isolamento del bosniaco, iniziato da qualche giorno ma reso noto dalla società soltanto ieri, scadrà domenica. Né Capezzi né Zortea invece hanno smaltito i rispettivi infortuni e ieri hanno svolto un lavoro atletico specifico insieme a Mamadaou Coulibaly, Gondo e Ruggeri. Al Franchi sarà assente anche Strandberg, che ieri ha fatto solo fisioterapia. Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lasi appresta ad affrontare la trasferta dicon i soliti problemi di organico: ben sette giocatori fuori e Stefano Colantuono in pienaMilanpurtroppo salterà la partita perché in quarantena fiduciaria preventiva, in quanto è entrato in contatto diretto con un positivo al Covid, non facente tuttavia parte del gruppo squadra: l’isolamento del bosniaco, iniziato da qualche giorno ma reso noto dalla società soltanto ieri, scadrà domenica. Né Capezzi né Zortea invece hanno smaltito i rispettivi infortuni e ieri hanno svolto un lavoro atletico specifico insieme a Mamadaou Coulibaly, Gondo e Ruggeri. Al Franchi sarà assenteStrandberg, che ieri ha fatto solo fisioterapia.

