Salernitana, i trustee valutano le offerte per rilevare il club (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cessione Salernitana: sono ore caldissime in casa granata per quanto riguarda il futuro della società. I trustee rendono noto in un comunicato essenziale che “sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute”. Come previsto da un precedente comunicato stampa, i trustee “si riservano, entro il prossimo 15 dicembre 2021, di assumere le relative determinazioni”. Le offerte ci sono, sono state ricevute entro il termine del 5 dicembre e sono vincolanti. Si parla di cifre ben lontane dai 40 milioni di euro ipotizzati nelle scorse settimane e ancor di più dagli 80 chiesti da Lotito quest’estate. Secondo il Corriere dello Sport la media delle offerte (tre in totale) si aggirerebbe intorno ai 20 milioni. Il conto alla rovescia prosegue, anche perché la Federcalcio ha indicato la ... Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cessione: sono ore caldissime in casa granata per quanto riguarda il futuro della società. Irendono noto in un comunicato essenziale che “sono in corso le opportune valutazioni dellericevute”. Come previsto da un precedente comunicato stampa, i“si riservano, entro il prossimo 15 dicembre 2021, di assumere le relative determinazioni”. Leci sono, sono state ricevute entro il termine del 5 dicembre e sono vincolanti. Si parla di cifre ben lontane dai 40 milioni di euro ipotizzati nelle scorse settimane e ancor di più dagli 80 chiesti da Lotito quest’estate. Secondo il Corriere dello Sport la media delle(tre in totale) si aggirerebbe intorno ai 20 milioni. Il conto alla rovescia prosegue, anche perché la Federcalcio ha indicato la ...

