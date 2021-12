Rugby | Top 10 | rinviata la sfida tra Fiamme Oro e Calvisano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ennesimo rinvio per un match del massimo campionato italiano die per la terza settimana di fila sono leOro a restare ferme, questa volta per lacontro. In conformità con i protocolli vigenti relativi all’attività agonistica, la Federazione Italianainfatti ha informato di aver ricevuto e accolto la richiesta di rinvio – in seguito al riscontro di casi di positività al COVID-19 nella rosa della compagine cremisi – del match. Restano, dunque, quattro partite in calendario questo weekend, a partire dall’anticipo di questa sera tra Lyons Piacenza e Petrarca Padova, con i padroni di casa che sognano di fermare i primi della classe, ancora imbattuti, dopo i successi con Colorno e. Domani, invece, in campo Valo-Lazio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Top

... Petrarcapunti 42; Valorugby Emilia* 32;Transvecta Calvisano 25; HBS Colorno, FEMI - CZ Rovigo** e SitavLyons 21; Fiamme Oro** 16;Viadana 1970* 14; Mogliano...Lazio1927 Arb. Andrea Spadoni (Padova) AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Carmine Marrazzo (Modena) Quarto Uomo: Alessio Vaccari (Reggio Emilia) 11.12.21 " ore 15 FEMI - CZ Rovigo v Mogliano...Ennesimo rinvio per un match del massimo campionato italiano di rugby e per la terza settimana di fila sono le Fiamme Oro a restare ferme, questa volta per la sfida contro Calvisano. In conformità con ...