Rugby | Challenge Cup | Zebre Parma | scelta la formazione per sfidare Biarritz

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tornano in campo ledopo il lungo stop imposto prima dalla finestra internazionale di novembre e poi per i match annullati in Sudafrica visto l’escalation di casi di Covid-19 nel Paese. E ledomani pomeriggio, alle 14.00 a, ospitando i francesi del. Match visibile in streaming (a pagamento) su https://epc.tv/. Per l’esordio inCup il coach Michael Bradley potrà fare affidamento sui due nuovi arrivi dall’Emisfero Sud, i neozelandesi Liam Mitchell e Timothy Paul O’Malley, con il primo titolare fin dal primo minuto, mentre il secondo potrebbe entrare dalla panchina. Tanta attesa attorno ai due giocatori che da metà novembre si allenano a. Il coach irlandese, dunque, schiererà una trequarti formata ...

Parma, il suo territorio e i colori che lo rappresentano. È questo il forte significato che ispira la nuova maglia realizzata da Macron che sarà utilizzata in EPCRCup da ZebreClub, franchigia di proprietà della Federazione Italiana. Il giallo e il blu, colori identificativi del capoluogo emiliano, sono presenti nello stemma cittadino e la ...TREVISO - Il Benettonè tornato a lavoro dopo la gara di venerdì giocata ad Edimburgo. Ora i Leoni metteranno da parte lo UnitedChampionship e si dedicheranno allaCup. I biancoverdi sono inseriti nella Pool B e questo fine settimana osserveranno un turno di riposo, debuttando il 17 dicembre a Gloucester. A ...Tornano in campo le Zebre Parma dopo il lungo stop imposto prima dalla finestra internazionale di novembre e poi per i match annullati in Sudafrica visto l’escalation di casi di Covid-19 nel Paese. E ...TV and live stream information as BT Sport brings you 11 live games from the opening round of the Heineken Cup.