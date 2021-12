Romina Carrisi: dopo 20 anni il primo Natale tutti insieme a casa di Cristel (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno c’è Romina Carrisi che già si emoziona pensando a quanto sarà bello questo Natale. Sarà il primo con tutta la famiglia dopo 20 anni, lo festeggeranno in Croazia, a casa di Cristel e Davor con tutti i nipotini. Ci sarà anche Al Bano, Romina Carrisi lo sottolinea mentre parlano anche del ripescaggio del cantante a Ballando con le Stelle. Ci sarà anche mamma Romina Power? Lo lascia intendere ma non dice altro, però ricorda le feste di Natale del passato, quanto era bello stare sempre tutti insieme e i regali che lei scartava sempre il giorno prima di nascosto e poi sistemava di nuovo sotto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno c’èche già si emoziona pensando a quanto sarà bello questo. Sarà ilcon tutta la famiglia20, lo festeggeranno in Croazia, adie Davor coni nipotini. Ci sarà anche Al Bano,lo sottolinea mentre parlano anche del ripescaggio del cantante a Ballando con le Stelle. Ci sarà anche mammaPower? Lo lascia intendere ma non dice altro, però ricorda le feste didel passato, quanto era bello stare sempree i regali che lei scartava sempre il giorno prima di nascosto e poi sistemava di nuovo sotto ...

