Roma, trovato morto senza fissa dimora (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un senza fissa dimora è stato trovato morto, ieri sera intorno alle ore 22.20, in piazza dei Cinquecento a Roma. I carabinieri della stazione Macao e del Nucleo operativo Roma Centro sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un passante. L’uomo, probabilmente di origine nordafricana, non aveva documenti. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatarne il decesso: sul corpo non c’erano segni di violenza, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali e non è escluso che possa avere inciso anche il freddo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e solo un’eventuale autopsia potrà effettivamente fare luce sulle motivazioni del decesso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Unè stato, ieri sera intorno alle ore 22.20, in piazza dei Cinquecento a. I carabinieri della stazione Macao e del Nucleo operativoCentro sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un passante. L’uomo, probabilmente di origine nordafricana, non aveva documenti. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatarne il decesso: sul corpo non c’erano segni di violenza, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali e non è escluso che possa avere inciso anche il freddo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e solo un’eventuale autopsia potrà effettivamente fare luce sulle motivazioni del decesso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Roma trovato Roma, cadavere vicino alla stazione: no segni di violenza, forse è morto di freddo Un senza fissa dimora è stato trovato morto, ieri sera intorno alle ore 22.20, in piazza dei Cinquecento a Roma, nei pressi della stazione Termini . I carabinieri della stazione Macao e del Nucleo operativo Roma Centro sono ...

