Roma, sospiro di sollievo per Mourinho | Allarme rientrato per Zaniolo (Di venerdì 10 dicembre 2021) In seguito ai controlli l’Allarme per Zaniolo sembra rientrato: ecco l’esito La Roma tira un sospiro di sollievo in merito all’infortunio di Nicolò Zaniolo e anche Mourinho può sentirsi sollevato… L'articolo Roma, sospiro di sollievo per Mourinho Allarme rientrato per Zaniolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) In seguito ai controlli l’persembra: ecco l’esito Latira undiin merito all’infortunio di Nicolòe anchepuò sentirsi sollevato… L'articolodiperperè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

