Roma sconvolta da quattro trombe d’aria | le immagini e le urla di paura di chi le ha filmate video

(Di venerdì 10 dicembre 2021)tornadi, o, hanno attraversato ieri la Capitale dalla costa all’interno, provocando danni, per fortuna non gravi, e terrorizzando molte persone che hanno ripreso e messo sul web ledei vortici. La prima trombaè stata avvistata al largo di Ostia, una seconda è stata avvistata a Torvaianica, quindi a Fiumicino () e Settecamini. Il fenomeno è stato avvistato in maniera nitida da diversi Comuni dei Castellini, a partire da Rocca di Papa, Ariccia, Albano, Genzano, Lanuvio e Velletri. Un fenomeno che nei giorni scorsi aveva colpito anche le coste della Sicilia. Tantissime le chiamate ai centralini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Molta, in particolare, per una nuvola ad imbuto detta ...

