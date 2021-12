Roma pulita entro Natale? No, il piano straordinario di Gualtieri è ancora al palo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal Campidoglio avevano promesso che sarebbe terminato per Natale: finalmente Roma pulita. E invece ad ascoltare i dirigenti di Ama questa mattina nel corso della commissione Trasparenza si direbbe che semmai per le feste il piano di pulizia straordinario potrà finalmente cominciare. “Contiamo di arrivare prima di allora a una situazione ideale che ci permetta di affrontare in modo sereno la situazione di criticità tipica del periodo", ha spiegato nel corso della seduta l’ingegnere Marco Casonato, capo della direzione Igiene ambientale di Ama. Alla commissione – per alcuni errori degli uffici che non le hanno notificato l’invito in tempo – non ha partecipato l’assessore con la delega ai Rifiuti Sabrina Alfonsi. Ma le parole pronunciate dal tecnico della municipalizzata capitolina hanno comunque ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal Campidoglio avevano promesso che sarebbe terminato per: finalmente. E invece ad ascoltare i dirigenti di Ama questa mattina nel corso della commissione Trasparenza si direbbe che semmai per le feste ildi puliziapotrà finalmente cominciare. “Contiamo di arrivare prima di allora a una situazione ideale che ci permetta di affrontare in modo sereno la situazione di criticità tipica del periodo", ha spiegato nel corso della seduta l’ingegnere Marco Casonato, capo della direzione Igiene ambientale di Ama. Alla commissione – per alcuni errori degli uffici che non le hanno notificato l’invito in tempo – non ha partecipato l’assessore con la delega ai Rifiuti Sabrina Alfonsi. Ma le parole pronunciate dal tecnico della municipalizzata capitolina hanno comunque ...

