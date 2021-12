Roma prima in Conference League: le possibili avversarie agli ottavi (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Roma di Mourinho centra il passaggio del turno come prima nel girone ed accede direttamente agli ottavi. Le possibili avversarie Missione compiuta per la Roma di José Mourinho, uscita vincente a Sofia contro il CSKA per 3-2 ma in virtù dell’1-1 tra Zorya e Bodo Glimt, riesce a prevalere sui norvegesi nel gruppo C. Per i giallorossi c’è il passaggio direttamente agli ottavi di finale della Conference League, evitando così un turno di spareggio contro le retrocesse dall’Europa League. Tante grazie allo Zorya Se la missione è stata portata a termine, il merito ed il ringraziamento va agli ucraini della Zorya, capaci di fermare sul punteggio di parità il ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladi Mourinho centra il passaggio del turno comenel girone ed accede direttamente. LeMissione compiuta per ladi José Mourinho, uscita vincente a Sofia contro il CSKA per 3-2 ma in virtù dell’1-1 tra Zorya e Bodo Glimt, riesce a prevalere sui norvegesi nel gruppo C. Per i giallorossi c’è il passaggio direttamentedi finale della, evitando così un turno di spareggio contro le retrocesse dall’Europa. Tante grazie allo Zorya Se la missione è stata portata a termine, il merito ed il ringraziamento vaucraini della Zorya, capaci di fermare sul punteggio di parità il ...

