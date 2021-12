Roma, infortunio Zaniolo: escluse lesioni dopo l’ecografia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicolò Zanolo si è sottoposto a un’ecografia dopo i problemi all’adduttore destro in Conference League. Timore tra i tifosi della Roma, dopo aver constatato diversi infortuni occorsi al talentuoso calciatore italiano; per quanto concerne la situazione specifica, però, soltanto una paura passeggera: nessuna lesione evidenziata. Alla situazione attuale, Zaniolo non dovrebbe sottoporsi ad altri esami specifici, dunque filtra ottimismo sulle sue condizioni. Probabilmente problema fisico affine a un affaticamento, considerando anche la mole di partite suddivise in pochi giorni. Tra impegni di Serie A ed europei, le compagini italiane si fermano poco e giocano a ritmi elevatissimi, con poco riposo. Il fisico degli atleti, di conseguenza, ne risente, soprattutto se un fisico peculiare come quello del giovane ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nicolò Zanolo si è sottoposto a un’ecografiai problemi all’adduttore destro in Conference League. Timore tra i tifosi dellaaver constatato diversi infortuni occorsi al talentuoso calciatore italiano; per quanto concerne la situazione specifica, però, soltanto una paura passeggera: nessuna lesione evidenziata. Alla situazione attuale,non dovrebbe sottoporsi ad altri esami specifici, dunque filtra ottimismo sulle sue condizioni. Probabilmente problema fisico affine a un affaticamento, considerando anche la mole di partite suddivise in pochi giorni. Tra impegni di Serie A ed europei, le compagini italiane si fermano poco e giocano a ritmi elevatissimi, con poco riposo. Il fisico degli atleti, di conseguenza, ne risente, soprattutto se un fisico peculiare come quello del giovane ...

