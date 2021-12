Roma | farmacia rapinata da… Babbo Natale | era armato di pistola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Paura adove un rapinatorediha messo a segno un colpo in una, vestito da…! Un travestimento perfettamente in tema con il periodo delle festività, che gli ha permesso di agire e poi dileguarsi a piedi senza dare nell’occhio.daE’ accaduto nel pomeriggio di ieri in via Luigi Bodio. Il malvagio, con tanto di cappello e barba bianca, è entrato nellae ha puntato lacontro la farmacista. Il rapinatore l’ha costretta a consegnargli l’incasso e poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Trionfale, ma al loro arrivo l’uomo ...