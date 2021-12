Roma, crolla il solaio di un appartamento ai Parioli (FOTO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un solaio crollato e due appartamenti sequestrati. E’ questo quello che è successo ieri pomeriggio, intorno alle 16, nel quartiere Parioli della Capitale, più precisamente in via Pietro Tacchini al civico nr. 21. E’ qui che è crollato il solario di un appartamento al primo piano di un edificio. Parioli, crolla il solaio di un appartamento Dai primi accertamenti sembra che l’appartamento fosse interessato da alcuni lavori di ristrutturazione, sulla cui regolarità sono in corso le verifiche del caso da parte degli agenti del Reparto Edilizia del II Gruppo. I caschi bianchi hanno proceduto al sequestro sia dell’appartamento dove si è verificato il crollo, sia di quello sito al piano sottostante. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Unto e due appartamenti sequestrati. E’ questo quello che è successo ieri pomeriggio, intorno alle 16, nel quartieredella Capitale, più precisamente in via Pietro Tacchini al civico nr. 21. E’ qui che èto il solario di unal primo piano di un edificio.ildi unDai primi accertamenti sembra che l’fosse interessato da alcuni lavori di ristrutturazione, sulla cui regolarità sono in corso le verifiche del caso da parte degli agenti del Reparto Edilizia del II Gruppo. I caschi bianchi hanno proceduto al sequestro sia dell’dove si è verificato il crollo, sia di quello sito al piano sottostante. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Crolla una porzione dell'Acquedotto Marcio nel parco degli Acquedotti di Roma. La parte interessata è stata transen… - CorriereCitta : Roma, crolla il solaio di un appartamento ai Parioli (FOTO) - infoitinterno : Roma, crolla l'ennesimo pino in Corso Trieste: paura e traffico in tilt - H4BITTT : FINALMENTE UN MEZZO ABBRACCIO ORA CROLLA ROMA #unprofessore - simonettatomass : Roma, crolla l'ennesimo pino in Corso Trieste: paura e traffico in tilt -