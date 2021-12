Roma, controlli anti-Covid serrati: multe salate e sanzioni anche ai negozi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma. Da lunedì 6 dicembre è scattato l’obbligo di Super Green Pass e Green Pass base anche per i mezzi pubblici. Dunque si sono fortemente incrementati i controlli su tutto il territorio della Capitale. Inoltre, la mascherina è diventata obbligatoria anche all’aperto, nelle vie dello shopping e nelle zone a rischio assembramento. Nel corso dei controlli svolti durante gli ultimi giorni i Carabinieri hanno sanzionato 9 persone, tra passanti e dipendenti di negozi che sono stati sorpresi in atteggiamenti difformi alle nuove norme emanate. Leggi anche: Roma: lo beccano ubriaco e senza patente, lui si mette in mezzo alla strada bloccando il traffico Roma, sanzioni e mascherine Nello specifico, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021). Da lunedì 6 dicembre è scattato l’obbligo di Super Green Pass e Green Pass baseper i mezzi pubblici. Dunque si sono fortemente incrementati isu tutto il territorio della Capitale. Inoltre, la mascherina è diventata obbligatoriaall’aperto, nelle vie dello shopping e nelle zone a rischio assembramento. Nel corso deisvolti durante gli ultimi giorni i Carabinieri hanno sanzionato 9 persone, tra passe dipendenti diche sono stati sorpresi in atteggiamenti difformi alle nuove norme emanate. Leggi: lo beccano ubriaco e senza patente, lui si mette in mezzo alla strada bloccando il trafficoe mascherine Nello specifico, i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dalla mezzanotte, le mascherine anti-Covid sono tornate obbligatorie all'aperto nel centro storico e nelle vie dell… - CorriereCitta : Roma, controlli anti-Covid serrati: multe salate e sanzioni anche ai negozi - giak1155 : @AleksL74 @emillyele Vai tranquillamente in bus a Roma almeno a Roma nord:controlli 'a campione' mica ai capolinea!… - ParmaDaily : I Carabinieri a cavallo del 4° Reggimento di Roma di riforzo a Parma per i controlli in centro - GinlucaArnone : RT @malina2704: #Roma ore 9.00. Chissà come mai i contagi continuano a salire. Dove sono i controlli? #greenpass #help -