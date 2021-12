Roma | cerca di buttare giù dalle scale un agente | 37enne nei guai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Era la tarda mattinata di ieri, nei pressi di via Prenestina. Un poliziotto, libero dal servizio, ha visto un uomo di 37 anni in atteggiamento sospetto. Lo ha seguito all’interno di un edificio e lo ha sorpreso mentre tentava di forzare la serratura di una porta d’ingresso. E’ qui che è scattato l’assurdo: il, vistosti scopero, ha tentato di far precipitare giù per lel’. Si è dato poi alla fuga, ma è stato bloccato e infine arrestato per rapina. Le ferite del poliziotto sono state giudicate guaribili entro 5 giorni.digiùunE’ successo nella tarda mattinata di ieri in via Sabaudia. Undel commissariato Celio, libero dal servizio, ha notato nella strada antistante la sua ...