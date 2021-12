Roma, Borja Mayoral saluterà la capitale a gennaio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dicembre 2021 - Il destino di Borja Mayoral sembra ormai segnato: nonostante il gol di tacco segnato ieri nella partita di Conference League contro il Cska Sofia , lo spagnolo è sempre più ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021), 10 dicembre 2021 - Il destino disembra ormai segnato: nonostante il gol di tacco segnato ieri nella partita di Conference League contro il Cska Sofia , lo spagnolo è sempre più ...

Roma, come cambia il futuro di Mayoral dopo il gol al Cska Sofia Commenta per primo Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il gol di ieri di Borja Mayoral potrebbe cambiare i piani della Roma sul futuro dell'attaccante. La Fiorentina è in pressing sul giocatore, ma i giallorossi potrebbero decide di tenerlo almeno fino a fine stagione.

Roma, scelte di formazione obbligate tra squalifiche e infortuni: la certezza è Abraham Non ha grandi possibilità di scelta José Mourinho per la sfida contro lo Spezia di lunedì. Sono out per squalifica Mancini e Zaniolo (è anche infortunato), oltre ai giocatori ai box. Pronti Kumbulla, ...

