Roma | Afena Gyan guarito dal covid

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Felixsi è negativizzato dale torna a disposizione della. E’ stato lo stesso giovane attaccante ghanese, fermo da qualche settimana, ad annunciarlo sui social: “Finalmente negativo! Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi di nuovo con i miei compagni”, ha affermato il 18enne, che a questo punto potrebbe essere convocato dal tecnico José Mourinho per la sfida con lo Spezia lunedì sera.

'Negativo finalmente! Non vedo l'ora di allenarmi con i miei compagni di squadra di nuovo!'. Così sui suoi profili social l'attaccante della Roma Felix Afena-Gyan annuncia la sua negatività al tampone effettuato oggi. Il 18enne ghanese tornerà a disposizione di José Mourinho per il posticipo di lunedì sera all'Olimpico contro lo Spezia.