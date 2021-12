Roma, a spasso per il centro con 52 grammi di shaboo: arrestato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – La troppa fretta e l’eccessivo nervosismo nel camminare con quel pacchetto hanno fatto finire nei guai un cittadino filippino di 55 anni, incensurato, che è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma centro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato controllato proprio mentre stava tenendo tra le mani il plico: all’interno, i militari hanno scoperto il “tesoro”, 52,11 grammi di cristalli di shaboo. Immediate sono scattate le perquisizioni che hanno portato al rinvenimento e al sequestro di altri 33,09 grammi di shaboo trovate nascoste nell’armadietto dell’attività dove era impiegato e altri 11,09 grammi della stessa sostanza cristallina occultati in un ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021)– La troppa fretta e l’eccessivo nervosismo nel camminare con quel pacchetto hanno fatto finire nei guai un cittadino filippino di 55 anni, incensurato, che è statodai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagniacon l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato controllato proprio mentre stava tenendo tra le mani il plico: all’interno, i militari hanno scoperto il “tesoro”, 52,11di cristalli di. Immediate sono scattate le perquisizioni che hanno portato al rinvenimento e al sequestro di altri 33,09ditrovate nascoste nell’armadietto dell’attività dove era impiegato e altri 11,09della stessa sostanza cristallina occultati in un ...

