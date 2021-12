Roby Facchinetti ritorna sulla reunion dei Pooh, le parole spiazzano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Roby Facchinetti parla ancora una volta delle reunion dei Pooh di cui si è vociferato nei giorni scorsi, le parole del cantante lasciano tutti senza alcun ulteriore dubbio. Finisce ancora una volta al centro dell’attenzione il cantante e musicista italiano che ha fatto la storia della musica con i Pooh il gruppo storico che si Leggi su youmovies (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.parla ancora una volta delledeidi cui si è vociferato nei giorni scorsi, ledel cantante lasciano tutti senza alcun ulteriore dubbio. Finisce ancora una volta al centro dell’attenzione il cantante e musicista italiano che ha fatto la storia della musica con iil gruppo storico che si

Advertising

RadioDueLaghi : Roby Facchinetti fa chiarezza, una volta per tutte, su una futura reunion dei Pooh. In attesa dello speciale evento… - CorriereRomagna : Roby Facchinetti, 'Symphony' in tour: i biglietti - - GammaStereoRoma : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - Arianna - ArtVoiceAcademy : RT @M_DiegoBasso: 14 dicembre 2021 ore 21:00 Teatro Verdi di Padova Gran Concerto di Natale con Roby Facchinetti Symphony - Ritmico Sinfoni… - M_DiegoBasso : 14 dicembre 2021 ore 21:00 Teatro Verdi di Padova Gran Concerto di Natale con Roby Facchinetti Symphony - Ritmico S… -